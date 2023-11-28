رئيسة المجر تصل الغردقة في زيارة للمدينة الساحلية

وصلت اليوم الثلاثاء، رئيسة دولة المجر إلى مدينة الغردقة، حيث أقامت بأحد المنتجعات السياحية وسط المدينة، وكان في استقبالها عدد من القيادات بالمحافظة.

ومن المقرر أن تغادر رئيسة المجر المدينة غدا الأربعاء، متجهة إلى الأقصر؛ لزيارة بعض المعالم السياحية في المدينة.

وقال الخبير السياحي عصام مدني، إن المجر تعتبر من أهم 10 دول مصدرة للسياحة في مصر؛ لذا فالدولة تولي سياحها اهتمامًا بالغًا نظرًا للقوة الشرائية للسائح المجري، وتعتبر محافظة البحر الأحمر في المرتبة الأولى في عدد السياح القادمين من المجر، مقارنة بشرم الشيخ والأقصر وأسوان.

وأضاف أن أعداد السائحين المجريين ارتفعت داخل مصر عقب فتح المجال الجوي المصري أمام الطائرات.

وشدد على أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تزامنا مع أعياد الكريسماس، ورأس السنة ارتفاعًا ملحوظًا للسياح المجريين داخل المنتجعات المصرية نظرًا للاهتمام بالسائح المجري مقارنة بأسواق تايلاند ودبي، وتركيا والمغرب وتونس.