قال الأسير الفلسطيني المحرر أحمد نواف نياز سلايمة، أصغر طفل أسير بسجون الاحتلال، إن الاعتداءات على الأسرى في سجون الاحتلال، زادت منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي.

وبدت آثار الكدمات على وجه الطفل، وذلك خلال لقائه مع فضائية «الجزيرة»، مساء اليوم الثلاثاء، بعد الإفراج عنه ضمن الدفعة الخامسة لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

ولشعوره بالصدمة، لم يتمكن الطفل من الحديث بصورة طبيعية، قائلًا: «يوم 7 أكتوبر سكروا كل الأقسام، وسمعنا صوت قمع وضرب الأسيرات».

من جانبه، أعرب والده عن امتنانه للإفراج عن ابنه من داخل سجون الاحتلال، ضمن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة وحكومة الاحتلال.

وأوضح أن «ابنه معتقل منذ 4 شهور، بعد اعتقال منزلي لمدة شهرين»، منوهًا أن «الحبس المنزلي يشكل عبئًا على الأسير وأهله من كل الجوانب؛ خاصة أنها فترة لا تحسب من الاعتقال».

وأشار إلى رفضهم للحبس المنزلي حتى لا يطيلوا فترة اعتقال الابن داخل المعتقل، قائلًا إنه سلم ابنه إلى سجن الدامون يوم 30 يوليو.

ونوه أنه مُنع من زيارة ابنه لأنه أسير محرر سابق، كما أن والدته مُنعت كذلك من الزيارة لأن هويتها تابعة للضفة الغربية، رغم حملها إقامة في دولة الاحتلال.

وأكمل: «لم نتمكن من زيارته رغم أنه أصغر أسير وعمره 14 عامًا، وفقدنا التواصل مع أسرانا داخل سجون الاحتلال منذ يوم 7 أكتوبر، وأصابنا قلق شديد خاصة مع تداول أقاويل عن تعذيب وحبس انفرادي للأطفال وشاكرين لكل من ضحى بروحه من أجل سلامة أبنائنا جميعًا».