 قوات الاحتلال الإسرائيلية تهدم منزلين بالضفة الغربية وتشرد 25 فلسطينيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلية تهدم منزلين بالضفة الغربية وتشرد 25 فلسطينيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 11:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 11:23 ص

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منزلين مأهولين في محافظة الخليل بالضفة الغربية وشردت 25 فلسطينيا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسسطينية "وفا" اليوم عن مصادر محلية، قولها إن "قوات الاحتلال داهمت تجمع ياقين ببلدة بني نعيم شرق الخليل، وهدمت بآلياتها الثقيلة منزلا مكونا من طابقين، وتبلغ مساحته 340 مترا مربعا، ويقطنه ما يزيد على 20 فردا".

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال داهمت قرية الديرات شرق يطا جنوبا، وهدمت منزلا مكونا من طابقين، وتبلغ مساحته 260 مترا مربعا، ويقطنه خمسة أفراد".

وأشارت إلى أن "تلك القوات حطمت عددا من أشجار الزيتون المثمرة، وجرفت الأراضي والأسوار المحيطة بالمنزل".


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