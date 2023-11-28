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نتنياهو يصر على القضاء على حركة حماس بعد انتهاء الهدنة

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 11:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 11:44 م

أكد رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل حملتها العسكرية في قطاع غزة للقضاء على حركة حماس بمجرد انتهاء الهدنة الحالية.

ولم يحدد نتنياهو في مقابلة مع قناة "فيلت تي" الألمانية تم بثها اليوم الثلاثاء إلى متى سيتم تمديد الهدنة الحالية التي وصلت إلى يومها الخامس.

وقال نتنياهو في المقابة "لقد اتفقنا على أن يتم تحرير النساء والأطفال وكذلك الرهائن الأجانب أولا".

وأضاف أنه "بعد حدوث ذلك، سنواصل القتال".

وقال نتنياهو إن حركة حماس الفلسطينية، التي استولت على السلطة في قطاع غزة بالقوة عام 2007، ارتكبت أسوأ الجرائم في هجومها يوم 7 أكتوبر الماضي.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بالتأكيد ليس لدينا خيار سوي تدمير حماس".

وأضاف نتنياهو إن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لتجنب إصابة المدنيين في قطاع غزة.

ولكن وفقا لحركة حماس، أسفرت الهجمات الجوية الإسرائيلية على القطاع عن استشهاد نحو 15 ألف شخص وإصابة حوالي 36 ألفا آخرين.

ولا يزال 7 آلاف فلسطيني من سكان قطاع غزة في عداد المفقودين.

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