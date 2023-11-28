بني سويف: اجتماع لأعضاء لجنة المرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار والسيول

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعاً بأعضاء اللجنة التي شكلها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف؛ للمرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول.

وتضم في عضويتها مسئولي وممثلي عددًا من الإدارات والجهات التنفيذية وشركات المرافق من "الأزمات، الري، التضامن، التعليم، الصحة، الحماية المدنية، الإسعاف، الهلال الأحمر، وشركتي المياه والكهرباء، ونواب رؤساء المدن، وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة".

في بداية الاجتماع، أكد السكرتير العام المساعد، أن المحافظ كلف بأهمية المتابعة الدورية لجميع الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتأهيل مخرات السيول، مع تكثيف الجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل تجمعات المياه والأمطار، التي قد تسبب إعاقة المرور، وذلك لتفادي أي تداعيات محتملة، من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وراجع السكرتير العام المساعد مع ممثلي الجهات المعنية أعضاء اللجنة أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيزة والسيول "المخرات، البرابخ، الترع، المصارف، والسدود، الحواجز، البحيرات"؛ وذلك للوقوف على حالتها ومدى احتياجها إلى تدعيم أو إعادة تأهيل، ومراجعة مهمات الإغاثة، والتأكد من جاهزية المعدات الخاصة بالقطاعات الحيوية؛ لمواجهة أي أخطار محتملة ضمن خطة المحافظة للاستعدادات المبكرة لموسم السيول والأمطار، وفي إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.