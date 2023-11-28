إسرائيل تزعم: مقاتلو حماس أخذوا جثث 3 جنود إلى قطاع غزة

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قالت إسرائيل إن مقاتلي حركة حماس أخذوا جثث 3 جنود إسرائيليين إلى قطاع غزة بعد الهجمات التي شنوها على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن مقاتلي الفصائل الفلسطينية أخذوا جثتي جنديين (19 عاما) وجثة جندي آخر (20 عاما) قتلوا في الهجوم الذي استهدف جنوب إسرائيل. وتردد أن جثث الجنود الثلاثة لا تزال في قطاع غزة.

وتشير المعلومات الإسرائيلية إلى أن أكثر من 1200 شخص قتلوا في هجمات حماس كما تم اختطاف 240 شخصا آخرين وتم نقلهم إلى القطاع.

وردت إسرائيل باستهداف قطاع غزة بضربات جوية ضخمة. ووفقا لحركة حماس أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل نحو 15 ألف شخص.