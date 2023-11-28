قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني، تعكس انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان على أيدي سلطة الاحتلال الإسرائيلية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، عليها التزام قانون بإنقاذ حقوق كل مواطن تحت ولايتها القضائية بدون أي تمييز.

ونوهت أن «القوانين التي صيغت للفلسطينيين والقوانين التي صيغت للإسرائيليين، بها تمييز عنصري ومقنن»، موضحة أن «الطفل وفق القوانين التي يخضع لها الفلسطينيون عمره لا يتجاوز 16 عامًا، بينما الطفل الإسرائيلي لا يتجاوز عمره 18 عامًا».

وأشارت إلى أن «رفع سن الطفل يزيد من مظلة الحماية»، مضيفة: «الطفل الفلسطيني الذي يرمي الحجارة يقف أمام محاكم عسكرية بموجب القانون، والنزاع الدائر كشف عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

ولفتت إلى أن «النزاع في الأراضي المحتلة لم يبدأ يوم 7 أكتوبر، بل سبقه موجات للتهجير القسري حذر منها الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مؤكدة أن «التهجير القسري جريمة تعاقب عليها إسرائيل».

وأكملت: «هناك جهات عديدة لجأت للمحكمة الجنائية الدولية والعدل الدولية، ورفعت قضايا، وجمع المعلومات بدأ من جهات عديدة».

وأشارت إلى أن كم التدمير الظاهر في الصور التي تبث على شاشات التليفزيون، دليل على الاستخدام المفرط للقوة والإبادة باستخدام أسلحة فتاكة.

واستطردت: «لو يتحدث العالم عما حدث يوم 7 أكتوبر، فكم الدمار الذي ردت به إسرائيل بمثابة إخلال في حد ذاته بالقانون الدولي الإنساني، خاصة أن النزاعات المسلحة تحتاج حماية المدنيين».