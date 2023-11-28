روسيا تعتزم تصدير ملايين الأطنان من الحبوب

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بعد موسم حصاد قياسي، تعتزم روسيا تصدير أكثر من 65 مليون طن من الحبوب، وفقا لإحصاءات حكومية.

وقال وزير الزراعة دميتري باتروشيف، اليوم الثلاثاء، إنه بعد حصاد أكثر من 151 مليون طن من الحبوب والبقوليات، من بينها نحو 99 مليون طن من القمح، سوف تتمكن روسيا من تلبية احتياجاتها وشحن كميات قياسية "للشركاء الأجانب".

وكانت روسيا قد أنهت الموسم السابق بصادرات قياسية بلغت 60 مليون طن.

وأضاف باترشويف، أن روسيا حققت بالفعل ثاني أكبر حصاد في تاريخها خلال الموسم بين صيفي 2023 و2024.

وأوضح أن إنتاج العديد من المنتجات الزراعية مثل الأرز والبطاطس ارتفع أيضا خلال عام 2023.

وتعرض قطاع الزراعة لسلسلة من العقوبات منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.