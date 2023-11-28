وزيرة الثقافة في افتتاح معرض مصر قد الدنيا: إبداعات التشكيليين صياغة لرؤى تعبر عن الهوية

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مساء أمس الأثنين، معرِض الفن التشكيلي "مصر قد الدنيا"، بحضور سفراء عدد من الدُول الشقيقة والصديقة.

ويُقام المعرض، في إطار التعاون بين هيئة قصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وقطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويستمر حتى 9 ديسمبر المُقبل، بقاعات قصر الفنون، في ساحة دار أوبرا القاهرة.

وتفقدت الوزيرة، الأعمال المشاركة في المعرض الذي يهدف لإلقاء الضوء على مجموعة من الإنجازات والتحولات الإيجابية التي شهدتها مصر في ظل "رؤية 2030"، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجالات بالجمهورية الجديدة.

ويُعد المعرض، بمثابة مِنصة حاضنة لأعمال 121 فنانًا تشكيليًا من المؤثرين في الحركة الفنية في مصر، والذين شاركوا بتجاربهم الفنية وخبراتهم الإبداعية المشتركة التي تعكس الهوية المصرية، وتُعبر عن التحديات التي تواجهها الدولة لتحقيق خطة التنمية الشاملة في المجالات الثقافية والفنية وغيرها، من خلال الاستعانة بالتقنيات والخامات والأساليب الفنية المتنوعة.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، إن هذا المعرض يُمثل تجمعًا حيويًا تنصهر خلاله إبداعات نُخبة متميزة من التشكيليين، الذين وثقوا بأعمالهم ما تشهده مصر من نهضة وتنمية في مجالات الحياة.

وأكدت أهمية الفنون التشكيلية في تكوين الشخصية الإنسانية، والارتقاء بالوجدان، وأوضحت أن الحركة التشكيلية تُمثل جزءًا محوريًا أصيلًا من الثقافة المصرية، بروافدها الإبداعية المتنوعة.

وأشادت الوزيرة، بالمستوى الفني الراقي للأعمال الفنية المشاركة، وما جسدته من تعددية وتنوع على صعيد الاتجاهات الإبداعية، ومدى قدرتها على رسم الملامح المتميزة للشخصية المصرية.

وثمنت جهود التعاون القائمة بين قطاعات وزارة الثقافة على تنظيم مثل هذه الملتقيات الإبداعية، التي تُمثل في مضمونها نموذجًا مُلهمًا لإثراء الحركة التشكيلية المصرية.