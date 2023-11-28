المصريين الأحرار ينظم مؤتمرا جماهيريا بمطروح لدعم المرشح السيسي

عقدت أمانة محافظة مطروح بحزب المصريين الأحرار مؤتمرا جماهيريا، بمكتبة مصر العامة محافظة مطروح لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وحضر المؤتمر سلطان أبو الشيخ الزعيري أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية وأعضاء بالبرلمان والعمد والمشايخ، وممثلي المرأة وشباب وأهالي مطروح وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأمانات.

وبدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية لعامر كريم أمين مركز مطروح، أكد خلالها ترحيبه بالحضور من الجمع الكريم، مشيدا بوقوف كل أبناء مطروح لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ لاستكمال ما بدأه من مشاريع تنموية وقومية بكل ربوع مصر.

وأكد العمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ بمطروح، أن الأمر يجب ألا يقتصر على حضور المؤتمرات، متابعًا: "لكن موعدنا الحقيقي هو أن يكون جميع أبناء مطروح حشودا غفيرة أمام صناديق الانتخاب".

وأشار الدكتور حسين عيد إلى حجم المخاطر الخارجية التي تحاك بالدولة والوطن العربي وما آلت إليه بعض الدول المجاورة ومخططات هدم الدول مما يستوجب معه المحافظة على مكتسبات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية بدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأشاد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بأبناء وأهالي مطروح والتزامهم بالعادات والتقاليد والأحكام والأعراف القبلية، ومواقفهم المؤثرة والقومية مع كل حدث وطني أو سباق انتخابي وذلك بخروج كل أطياف المجتمع المطروحي أمام صناديق الانتخابات.

وأكد سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب السابق، أن تأييد أبناء مطروح لانتخاب الرئيس السيسي لفترة جديدة بات مطلبًا جماهيريًا بكل ربوع مصر لما استشعر المواطن المصري من ارتقاء مستوى الخدمات المقدمة على صعيد جميع القطاعات الصحة والتعليم، والطرق والمواصلات.

من جانبه أوضح محمد عاطف رئيس التحالف الوطني بمطروح، أن أنظار العالم خلال الفترة الماضية قد اتجهت صوب أرض الفيروز سيناء الحبيبة، ومع استشعار المصريين بالقلق تجاه المخطط الخبيث لتهجير الإخوة الفلسطينيين إليها لكن ما نفذه الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية بالدولة، شهدت خلالها سيناء تحول كبير من منطقة كانت مأوى للإرهاب إلى منطقة آمنة جاذبة للاستثمار وتقام عليها عدد كبير من المشروعات التي تمكن المصريين من أعمارها وكبح أي مخطط خارجي.