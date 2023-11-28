بعد انقضاء أكثر من أسبوعين على انهيار نفق في جبال الهيمالايا بشكل جزئي، استطاع رجال الإنقاذ، مساء اليوم الثلاثاء، إخراج جميع العمال العالقين داخل النفق وعددهم 41 شخصا من خلال أنبوب يبلغ قطره تسعين سنتيمترا.

وصرح مسئول في الحماية المدنية بأن الرجال الذين أخرجوا على نقالات متحركة بعد قضاء 17 يوما تحت الأرض، كانوا في حالة جيدة بالنظر إلى الظروف التي تعرضوا لها. وكانت أسر العمال تنتظر خارج النفق، وتم نقل العمال في سيارات إسعاف إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وواجهت عملية انقاذ العمال سلسلة من الصعوبات، وفي نهاية المطاف فشلت آلات الحفر الثقيلة في الوصول إليهم، وتم الاعتماد على رجال تعدين متخصصين بالاشتراك مع أفراد من الجيش لشق الأمتار القليلة المتبقية من الأنقاض يدويا باستخدام أدوات خفيفة، وتطلبت هذه العملية حذر بالغ للحيلولة دون حدوث انهيارات أرضية أخرى ناتجة عن الذبذبات التي تصدر عن معدات الحفر.

وأثناء أعمال الإنقاذ، كان يتم إمداد العمال العالقين بالأكسجين والغذاء والمياه والدواء عبر أنابيب ضيقة، وكان العمال يتواصلون مع رجال الإنقاذ وأقاربهم في الخارج بواسطهم كاميرا تم إدخالها لهم الأسبوع الماضي.

وكان نفق السيارات الذي يبلغ طوله 5ر4 كيلومترا في مرحلة التشييد عندما انهار جزئيا يوم 12 نوفمبر إثر حدوث انهيار أرضي، واحتجز العمال خلف أطنان من الحجارة على بعد نحو 200 مترا من مدخل النفق.

ووقع الحادث بالقرب من بلدة صغيرة تحمل اسم أوتاركاشي وتقع في ولاية أوتاراخاند بجبال الهيمالايا، وهي منطقة سياحية تشتهر بالمعابد الهندوسية، وكان يتم حفر النفق من أجل تحسين طرق المواصلات المؤدية إلى البلدة.