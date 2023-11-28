مديرية أوقاف أسيوط تقيم فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بـ21 إدارة

أقيمت لليوم الثاني فعاليات الأسبوع الثقافي بعدد 21 مسجدا من مساجد الإدارات تحت عنوان: "الصدق في القول والعمل" بحضور مديري الإدارات وعلماء وزارة الأوقاف وبحضور جمع غفير من رواد المساجد، وذلك برعاية الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إنه ضمن الأسبوع الثقافي أقيمت ندوة بعنوان، ترسيخ قسم المواطنة بالتعاون بين مديرية أوقاف أسيوط وكلية أصول الدين بجامعة الأزهر وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمالك رئيس فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عبدالمحسن علي وهبة، عميد كلية أصول الدين بأسيوط والدكتور حسين أبو صغير

وكيل كلية أصول الدين، والمئات من أئمة الأوقاف وطلاب كليتي أصول الدين والشريعة والقانون.

وتضمنت الندوة شرح قيمة ومفاهيم المواطنة في الإسلام وأثرها في التعامل بين الشعوب.

وأضاف وكيل أوقاف أسيوط، أن ترسيخ قيم المواطنة يتضمن الحفاظ علي الوطن والدفاع عنه والوقوف خلف قيادته لحمايتة من تربص الأعداء.