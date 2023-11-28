مندوب مصر الأممي: الهدنة المؤقتة في غزة لا تغني وقف دائم لإطلاق النار

قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن «تعرض الشعب الفلسطيني للقصف الوحشي غير التمييزي، وفرص الحصار والتضييق على وصول المساعدات إليه، جعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة».

وأضاف خلال كملة، أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن «الهدنة المؤقتة الحالية - التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بجهود حميدة - لا يمكن أن تغني عن وقف إطلاق نار دائم؛ حقنا لدماء المدنيين، ومنعًا لانزلاق المنطقة نحو مواجهات أوسع».

وأشار إلى أن «قرار الجمعية العامة طالب بشكل واضح وصريح بأن تؤدي الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار»، مُذكرًا بأن ذلك القرار اُعتمد بأغلبية ساحقة من المجتمع الدولي.

وأعاد التأكيد على مطلب لا يقل أهمية عن وقف إطلاق النار، وهو إغاثة المدنيين في غزة الذين طالت معاناتهم من سياسات الحصار والتجويع والتشريد.