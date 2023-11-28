 سلطان عُمان والرئيس الألماني يبحثان التطورات الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
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سلطان عُمان والرئيس الألماني يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 1:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 1:08 م

بحث سلطان عُمان هيثم بن طارق والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الثلاثاء، مُجمل التطورات الإقليمية والدولية.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية، جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسميّة عقدها الطرفان في سلطنة عُمان.

وجدّد سُّلطان عمان ترحيبه بالرئيس الألماني متمنّيًا له ولوفده المرافق طِيب الإقامة، بينما عبّر الرئيس شتاينماير عن تقديره للسُّلطان هيثم على حفاوة الاستقبال، بحسب الوكالة.

وتم خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبُل تعزيزها وتنميتها في كل المجالات بما يخدم مصالح الشعبين ويحقق تطلعاتهما المشتركة، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والأمور ذات الاهتمام المُتبادل.


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