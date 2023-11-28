مسئول ملف الأسرى لدى حماس عن إمكانية توسيع صفقة التبادل: أعلننا قواعدنا منذ بداية العدوان

علق مسئول ملف الأسرى لدى حركة حماس زاهر جبارين، على إمكانية توسيع صفقة التبادل لتشمل جنود الاحتلال مقابل أسرى فلسطينيين، قائلًا إن الحركة أعلنت عن قواعد التبادل منذ بداية العدوان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة «الجزيرة»، مساء الثلاثاء، إن هناك ما يزيد عن 8 آلاف أسير في سجون الاحتلال، بينهم 400 طفل. وأشار إلى الحكم على بعض الأطفال بـ10 و15 عامًا، قائلًا إن هناك أسرى فلسطينيين يمضون في السجون أكثر من 44 عامًا متواصلة، كالأسير نائل البرغوثي.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 1000 أسير محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، و3 آلاف آخرين محكوم عليهم بالسجن الإداري، مؤكدًا حرص المقاومة على إطلاق سراح الجميع.

وعن مشاهد تسليم كتائب القسام للمحتجزين الإسرائيليين، أضاف: «هذه الأخلاق المعبرة عن المقاومة والشعب المسلم العظيم المرابط على أرضه، بعد أكثر من 50 يومًا من جرائم الحرب وبهذا الغطاء الدولي للمجرمين والسفاحين الذين لم يميزوا بين حجر وشجر وطفل وامرأة».