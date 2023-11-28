 بايرن يجدد عقده مع نوير لمدة عام آخر حتى 2025 - بوابة الشروق
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بايرن يجدد عقده مع نوير لمدة عام آخر حتى 2025

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 5:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 5:39 م

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تمديد عقد حارس مرمى الفريق وقائده الألماني الدولي مانويل نوير، لمدة عام آخر حتى نهاية يونيو 2025.


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