بايرن يجدد عقده مع نوير لمدة عام آخر حتى 2025

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تمديد عقد حارس مرمى الفريق وقائده الألماني الدولي مانويل نوير، لمدة عام آخر حتى نهاية يونيو 2025.