رئيس الحملة الانتخابية للمرشح السيسي: الشرقية حدث بها نهضة تنموية كبيرة

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الانتخابات القادمة هي موقف يجب أن نظهر فيه شعب واحد أمام التحديات الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة هي دفاع عن مصر وقرارها.

جاء ذلك خلال مؤتمر حزب "مستقبل وطن" بساحة العيد بمدينة منيا القمح؛ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستهل رئيس الحملة الانتخابية، كلمته بتوجيه الشكر إلى النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" وأمين التنظيم، على الحشد الرائع.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية، أن الشرقية حدث بها نهضة تنموية كبيرة، ففي قطاع الإسكان تم إنشاء 54 ألف وحدة سكانية، وفي قطاع مياه الشرب تم إنجاز 17 مشروعا عبارة عن محطة مياه جديدة، وتوسيع 6 محطات.

وفي قطاع الصرف الصحي، جرى تنفيذ 42 مشروعا ومحطات معالجة، وفي قطاع الصحة تم إنشاء 49 مشروعا منهم مستشفى حروق ههيا، و31 وحدة صحية، وفي قطاع الطرق تم رفع كفاءة 66 طريقا وإنشاء 4 كباري، فضلا عن المشاريع في قطاع الكهرباء والشباب والرياضة والتموين والثقافة.

وتابع أن الرئيس السيسي اهتم بكل المحافظات والفئات وكل القطاعات، وتولى رئاسة مصر في فترة صعبة، كانت البلاد تعاني من الإرهاب والبطالة وانهيار البنية الأساسية، واليوم عاد الاستقرار السياسى والأمني للبلاد.