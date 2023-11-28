كوريا الشمالية: قمر التجسس الاصطناعي التقط صورا للبيت الأبيض والبنتاجون

قالت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن القمر الاصطناعي للتجسس الذي أطلقته التقط صورا للبيت الأبيض ومبنى وزارة الدفاع "البنتاجون" وحاملة طائرات نووية ترسو في قاعدة بحرية أمريكية.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أطلع على الصور، حيث تلقى تقرير عمليات من مركز بيونج يانج للقيادة العامة بإدارة تكنولوجيا الفضاء الجوي الوطنية صباح أمس الاثنين واليوم الثلاثاء.



وقالت الوكالة إن الزعيم الكوري الشمالي شاهد صورا للبيت الأبيض والبنتاجون، تم التقاطها الساعة11:36 مساء أمس الاثنين.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن القمر الاصطناعي التقط صورا لمحطة نورفولك البحرية وحوض سفن نيوبورت ومطار فيرجينيا أمس الاثنين.



كما تم رصد حاملة طائرات نووية تابعة للبحرية الأمريكية وحاملة طائرات بريطانية في الصور.



وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت قمر ماليجيونج-1 للتجسس الثلاثاء الماضي بعد محاولتين فاشلتين في مايو وأغسطس الماضيين.