بثت فضائية «الجزيرة» مقطع فيديو يرصد تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحضور عسكري مشترك من كتائب القسام وسرايا القدس.

وأظهرت اللقطات، مساء اليوم الثلاثاء، احتشاد المواطنين في غزة، لمتابعة مراسم التسليم التي جرت بحضور عناصر من كتائب القسام وسرايا القدس.

كما أظهرت اللقطات تسليم محتجزة مسنة إلى أعضاء الصليب الأحمر، يرافقها عنصر من كتائب القسام وآخر من سرايا القدس، وسط تهليل من المدنيين.

https://youtu.be/55JJ72FtTqE

وبثت فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الثلاثاء، لقطات حية لبدء تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في معبر رفح من الجانب المصري.

وأظهرت اللقطات حرص أطقم الإسعاف المصرية على نقل المحتجزين إلى أماكن الاستراحة وتقديم المساعدة الطبية المطلوبة لهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن «هناك 12 محتجزا في طريقهم إلى إسرائيل بعد تسلم الصليب الأحمر لهم».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، أن المحتجزين بينهم 10 إسرائيليين واثنين يحملان جنسية أجنبية.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.

وبينما كان مقررا أن تنتهي الهدنة الإنسانية صباح الثلاثاء، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.