بدء تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في معبر رفح

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بثت فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الثلاثاء، لقطات حية لبدء تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في معبر رفح من الجانب المصري.

وأظهرت اللقطات حرص أطقم الإسعاف المصرية على نقل المحتجزين إلى أماكن الاستراحة وتقديم المساعدة الطبية المطلوبة لهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن «هناك 12 محتجزا في طريقهم إلى إسرائيل بعد تسلم الصليب الأحمر لهم».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، أن المحتجزين بينهم 10 إسرائيليين واثنين يحملان جنسية أجنبية.

وأفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الثلاثاء، بتحرك الوفد الأمني المصري من معبر رفح لقطاع غزة، لاستلام المحتجزين الإسرائيليين من الصليب الأحمر.

وأطلقت إسرائيل حتى الآن سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق «حماس» 50 إسرائيليا.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.

وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق حماس 50 إسرائيليا.

وبينما كان مقررا أن تنتهي الهدنة الإنسانية صباح الثلاثاء، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.