محافظ البنك المركزي الصيني يحذر من صعوبة وطول رحلة التحول الاقتصادي للصين

أكد محافظ البنك المركزي الصيني، ضرورة تقبل تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد الصين على المدى القصير، في الوقت الذي يتحول فيه النمو من الاعتماد على الاستثمار العقاري ومشروعات البنية التحتية إلى محركات نمو أخرى.

وقال بان جونشينج محافظ بنك الشعب "المركزي' الصيني، في كلمة له أمام مؤتمر للمصرفيين بهونج كونج، إنه على ثقة من تحقيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا جيدا ومستداما في العام المقبل وما بعده، مشيرا إلى نمو قطاعات مثل الطاقة المتجددة.

وفي الوقت نفسه، قلل جونشينج من أهمية أزمة ديون القطاع العقاري والحكومات المحلية في الصين.

جاء ذلك بعد لقائه مع مجموعة من المصرفيين في هونج كونج ومنهم مسئولين كبار في بنك إتش.إس.بي.سي هولدنجز البريطاني وجولدمان ساكس جروب الأمريكي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن محافظ البنك المركزي الصيني القول خلال المؤتمر الذي نظمته مؤسسة النقد في هونج كونج (البنك المركزي) وبنك التسويات الدولي، إن النموذج التقليدي للاعتماد بشدة على البنية التحتية والعقارات يمكن أن يحقق نموا أعلى، لكنه سيؤجل التعديلات الهيكلية المطلوبة ويقوض فرص النمو المستدام للاقتصاد.

وقال محافظ البنك المركزي، إن التحول الاقتصادي الحالي سيكون رحلة طويلة وشاقة، لكن يجب علينا قطعها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه الشكوك في قوة الاقتصاد الصيني؛ بسبب الأزمة العنيفة التي تضرب القطاع العقاري منذ العام الماضي.

وفي حين يتعافى الإنفاق الاستهلاكي في الصين، مازال القطاع العقاري ينكمش.

ومع ذلك مازال الاقتصاد في الطريق نحو تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي وهو 5% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعني اتجاه تركيز المستثمرين على آفاق أداء الاقتصاد في العام المقبل.