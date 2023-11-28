وزير بريطاني: من المؤسف أن يندلع خلاف دبلوماسي بين بريطانيا واليونان بشأن رخاميات إلجين

قال وزير في مجلس الوزراء البريطاني، إنه "أمر مؤسف" أن يندلع خلاف دبلوماسي بشأن "رخاميات إلجين" (المعروفة أيضا باسم /رخاميات البارثينون/)، وذلك بعد أن تجاهل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، بأنه قد تم إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم الثلاثاء، بين الزعيم اليوناني ورئيس الوزراء البريطاني، بشكل غير متوقع، بعد تصريحات ميتسوتاكيس بشأن رخاميات البارثينون، التي يرغب في إعادتها من المتحف البريطاني إلى أثينا.

وعُرض عليه عقد لقاء مع نائب رئيس الوزراء، أوليفر دودن، بدلا من اللقاء المقرر، ولكنه رفض.

ويعني البروتوكول المعتاد في الظروف الطبيعية، أن يلتقي رئيس الوزراء الزائر بسوناك، بدلا من اللقاء مع وزير أقل مكانة.

ورفض وزير النقل مارك هاربر، التأكيد على أن الامر يعد بمثابة تجاهل لميتسوتاكيس.

وقال هاربر لبرنامج هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي بي سي) الصباحي الشهير "بي بي سي بريكفاست": "لقد عرض نائب رئيس الوزراء لقاء رئيس الوزراء اليوناني اليوم، وثبت أنه من غير الممكن تحقيق ذلك... إنه أمر مؤسف. لقد تم طرح هذا العرض".

وأضاف: "لكن الحكومة حددت موقفها بشكل واضح للغاية بشأن رخاميات إلجين، وهو أنها يجب أن تظل جزءا من المجموعة الدائمة المعروضة في المتحف البريطاني".