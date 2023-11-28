أكد المرشح الرئاسي فريد زهران، أن القضاء على البطالة يبدأ من التعليم الجيد، فعندما يتم تأهيل الطالب خلال المراحل التعليمية المختلفة سيكون بعد التخرج مؤهل لسوق العمل.

وقال فريد زهران خلال لقائه خلال مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الدولة تأخرت كثيرا في تنفيذ أو تطوير بعض المشروعات الهامة، منوهًا إلى أنه يجب تنفيذ المشروعات على عدة سنوات خاصة التي يتم الإنفاق عليها بالدولار.

وتابع: بدون فخر.. فريد زهران هو المرشح الرئاسي الوحيد بين المرشحين الرئاسيين الذي قدم برنامجا انتخابيا، وهو متاح إلكترونيا عبر منصة الحزب.

وأوضح فريد زهران، أن هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها الصحة والتعليم والصناعة، حيث تبدأ عملية الإصلاح وتنمية المجتمع من خلال وجود تعليم جيد، وصحة مميزة، بالإضافة إلى السعي إلى توطين الصناعة لتقليل الاقتراض.