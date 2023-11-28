وزيرة الخارجية الألمانية تعد بدعم أوكرانيا في هجماتها المضادة التالية

وعدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بدعم أوكرانيا في هجماتها المضادة التالية ضد الروس.

وخلال اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قالت بيربوك في بروكسل اليوم الثلاثاء، إنه سيتم بذل كل ما يلزم حتى تتمكن أوكرانيا في العام المقبل من تحرير أكبر عدد ممكن من القرى والمدن.

وطالبت بيربوك بالعمل على تمكين أوكرانيا من إتاحة فرصة العيش في سلام وحرية بالنسبة لسكان شرق الجمهورية السوفيتية السابقة.

وأضافت بيربوك أن تحرير مدن وقرى أوكرانيا كان كشف بالفعل عن "أسوأ الجرائم" مستشهدة باختطاف وتعذيب أشخاص.

وردت بيربوك على سؤال حول ما إذا كانت ترى أوكرانيا قادرة على معاودة شن هجوم مضاد في العام المقبل، وهي الخطوة التي شكك فيها عسكريون مؤخرا لأن الحرب تحولت في الفترة الأخيرة إلى حرب استنزاف وأن الهجوم المضاد الأخير لم يحقق النجاحات التي كانت مرجوة من البعض.

وقالت بيربوك عن هذا الموضوع:" رغم أن الموقف يبدو صعبا ومجهدا ومتعثرا، فإننا سنواصل دعم أوكرانيا طالما كانت في حاجة إلينا".

ويتضمن برنامج اجتماع وزراء خارجية الناتو المستمر لمدة يومين إجراء مشاورات مع أوكرانيا غدا الأربعاء.

ومن المنتظر عقد أول جلسة لمجلس الناتو-أوكرانيا على مستوى وزراء الخارجية.

يذكر أن هذا المجلس منوط إليه تمهيد السبيل أمام تعزيز التعاون بين الجانبين حتى يمكن لكييف الوفاء بالشروط الخاصة بالانضمام إلى الحلف الأطلسي.