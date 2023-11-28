زراعة جنوب سيناء: بدء زراعة القمح في الحقول الإرشادية بمدينة الطور

قامت اللجنة العلمية المشرفة على زراعة القمح بجنوب سيناء، بقيادة الدكتور أحمد القط، المشرف العلمي لحملة النهوض بمحصول القمح، بعدة زيارات ميدانية للمزارع بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لتقديم الإرشادات الخاصة بزراعة القمح للمزارعين، وذلك في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية، والجهود المبذولة من أجل التوسع في التنمية الزراعية الشاملة على أرض سيناء تنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومتابعة الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء.



وقال الدكتور أحمد القط، المشرف العلمي لحملة النهوض بمحصول القمح، إنه جاري تكثيف الزيارات ميدانية لدى المزارعين للنهوض بمحصول القمح خلال الموسم الحالي، من خلال توضيح أفضل الممارسات الزراعية لإنتاجه في الأراضي الجديدة، وأفضل المعاملات التسميدية، ونظم الري، وتوضيح المكافحة المتكاملة للحشائش.



وأعلن المشرف العلمي لحملة النهوض بمحصول القمح في تصريح اليوم، أنه جرى البدء في زراعة الحقول الإرشادية بمدينة طور سيناء بمحصول القمح في إطار برنامج الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والذى يتضمن زراعة عددًا من الحقول الارشادية، مع تقديم الدعم الكامل للمزارعين من خلال توفير التقاوي المعتمدة من إنتاج الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي التابعة لوزارة الزراعة، وتمويل من برنامج الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.

وأكد أنه يجري توزيع تقاوي القمح بسعر مدعم على المزارعين، بواقع 1125 شيكارة تقاوي قمح بنصف الثمن، إضافة إلى توفير 200 شيكارة للزراعات الاسترشادية.