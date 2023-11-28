الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير الزراعة

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أفادت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس البلاد عبد المجيد تبون، قرر إنهاء مهام وزير الفلاحة (الزراعة) والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني.

وكشف ذات المصدر، أنه بعد استشارة الوزير الأول نذير العرباوي، عيّن الرئيس تبون، يوسف شُرفة، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية خلفا لهني.

كما عيّن تبون، محمد لحبيب زهانة، وزيرا للنقل.

ولم تذكر الرئاسة الجزائرية أسباب إقالة هني، لكن مصادر مطلعة ربطتها بفشل في ضبط سوق اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والفواكه.

كان تبون، أمر وزير الداخلية يوم أمس، بإقالة والي (محافظ) ولاية غليزان، ومسؤول كبير آخر إلى جانب ثلاثة آخرين من قطاع التعليم بنفس الولاية، على خلفية "ثبوت تقاعس في تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية واكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق، في تنفيذ برامج التنمية" بذات الولاية.