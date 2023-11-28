مسئول ألماني في قطاع التعدين والكهرباء يحذر من عام صعب في المستقبل

توقع شتيفان فولف رئيس الاتحاد العام لجمعيات أرباب العمل في قطاع صناعة التعدين والكهرباء في ألمانيا عاما صعبا أمام القطاع.

وقال في تصريحات لصحيفة رويتلينجر جنرال أنتسايجر ، نُشرت اليوم الثلاثاء: "ما نراه هو ارتفاع عدد طلبات خفض ساعات العمل في الشركات الأعضاء بصورة كبيرة هذا العام. أتوقع أن تخفض الشركات عدد العاملين خلال عام 2024".

وتوقع أيضا زيادة حالات الإفلاس في قطاع التعدين والكهرباء.

وقال: "هذا سوف يؤثر على الشركات الأكبر والأصغر. إنها مسألة هيكل"، مشيرا إلى أن غير المستعدين للتحول يواجهون خطورة أكبر.