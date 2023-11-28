الكاتب الأيرلندي بول لينش يحصد جائزة البوكر الأدبية عن رواية «أغنية النبى»

• الرواية مستوحاة من الحرب السورية وأزمة اللاجئين وتدور أحداثها حول قصة حياة إحدى العائلات الأيرلندية التي تجد نفسها في مواجهة نظام شمولي للحكم

فاز الكاتب الأيرلندي بول لينش يوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر بجائزة البوكر الأدبية المرموقة لعام 2023 عن رواية «أغنية النبى»، وتسلم الجائزة على خشبة المسرح خلال حفل توزيع الجوائز في قاعة "أولد بيلينجسجيت" بلندن.

وتدور أحداث الرواية الفائزة في مدينة دبلن حول قصة حياة إحدى العائلات الأيرلندية التي تجد نفسها في مواجهة نظام شمولي للحكم، ومحاولتها للتأقلم مع عالم جديد تتوارى فيه المعايير الديمقراطية التي اعتادوا عليها.

وقال "لينش" -البالغ من العمر 46 عامًا- إن رواية «أغنية النبى» مستوحاة في قالبها من الحرب السورية وأزمة اللاجئين، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها بجائزة الكتابة الروائية المرموقة البالغ قيمتها 50000 جنيه إسترلينى.

وفي أعقاب فوزه بالجائزة، قال "لينش" إنه كان "يشعر بسرور بالغ لأن بلده الأم أيرلندا فازت بجائزة البوكر الأدبية، وأضاف المؤلف -الذي ولد في مقاطعة "ليمريك" ويعيش الآن في "دبلن"- أن كتابة تلك الرواية لم يكن بالأمر السهل.

وردًا على سؤال وُجِّه له حول أعمال الشغب والعنف الأخيرة في دبلن في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال "لينش" إنه "مندهش" مما حدث ويرجو أن تأخد السلطات هذا الأمر بعين الاعتبار والجدية. كما أكد أنه ليس "روائيا سياسيا"، وقال انه انتهى من كتابة الرواية قبل 18 شهرًا، نقلًا عن شبكة "بي بي سي" الإخبارية البريطانية.

وتعد الرواية الفائزة العمل الأدبي الخامس لـ "لينش" وقد استغرقت منه كتابة الرواية أربع سنوات؛ حيث بدأ كتابتها قبل ولادة ابنه مباشرة، وقالت رئيس لجنة التحكيم الروائية الكندية إيسي إدوجيان إن لجنة التحكيم سعت لاختيار رواية هذا العام تناقش القضايا الحالية وتتحدث أيضًا عن قضايا المستقبل.

وأضافت: "في هذه الأوقات العصيبة، سعينا للحصول على رواية ذات رؤية إرشادية تسلط الضوء على قدراتنا الخاصة والعظيمة كبشر من أجل أن نستعيد الثقة والإيمان بذواتنا".

وقبل الإعلان عن الفائز بالجائزة، تحدثت الكاتبة البريطانية من أصل إيراني ، نازانين زجاري راتكليف ، عن مدى مساعدة القراءة لها أثناء احتجازها في إيران، وقالت إن قدرتها على قراءة الروايات من المكتبة السرية بالسجن غيرت حياتها، وأخذتها الكتب إلى عالم آخر.

ومن بين الأعمال الأخرى التي رُشحت للجائزة هذا العام: «قرصة النحلة» للروائي الأيرلندي بول موراي، و«الممر الغربى» للكاتبة الإنجليزية من أصل هندى شيتنا مارو، و«دراسة حول الخضوع» للكاتبة الكندية سارة بيرنشتاين، و «إذا ما استطعت تجاوزك» للكاتب الجامايكى جوناثان إيسكوفرى، و«عدن الأخرى» للكاتب الأمريكى بول هاردينج، و«كل قلوب الطيور الصغيرة» للكاتبة فيكتوريا لويد بارلو، و«فى طور الصعود» للكاتب الاسكتلندى مارتن ماكلنيس.

وتضم قائمة الفائزين السابقين بالجائزة: الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، والكاتبة البريطانية الراحلة هيلاري مانتل، والكاتب الأمريكى من أصل اسكتلندى دوجلاس ستيوارت، والبريطانية السمراء برناردين إيفاريستو، والكاتبة الكندية مارجريت أتوود.