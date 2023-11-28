 العدل الأوروبية: يمكن للمكاتب الحكومية بالاتحاد الأوروبي منع الموظفات من ارتداء الحجاب في العمل - بوابة الشروق
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العدل الأوروبية: يمكن للمكاتب الحكومية بالاتحاد الأوروبي منع الموظفات من ارتداء الحجاب في العمل

محكمة العدل الأوروبية
محكمة العدل الأوروبية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 5:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 5:20 م

قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه من الممكن أن تمنع المكاتب الحكومية داخل الاتحاد الأوروبي، الموظفات من ارتداء الحجاب، في ظل ظروف معينة.

وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، إن مثل هذه السياسة ليست تمييزية طالما أن الحظر المفروض على ارتداء الرموز الدينية يطبق "بطريقة عامة وغير تمييزية" على جميع الموظفين و"يقتصر على ما هو ضروري للغاية".

جدير بالذكر أن حظر الحجاب ظل محل خلاف ساخن داخل الاتحاد الأوروبي، لأعوام.

وقضت محكمة العدل الأوروبية عدة مرات بأنه يمكن للشركات منع ارتداء الرموز الدينية داخل أماكن العمل.

ويأتي الحكم الأخير الصادر عن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، بسبب قضية في بلجيكا، حيث لم يُسمح لمديرة مكتب في بلدة آنس، بارتداء الحجاب داخل العمل.

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