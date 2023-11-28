المركزي اليمني يشكو من صعوبات وضغوط نتيجة ندرة الموارد

شكا البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، من صعوبات وضغوط نتيجة لندرة الموارد، إثر استمرار توقف تصدير النفط منذ أكثر من عام.

وأفاد الموقع الإلكتروني للبنك المركزي اليمني، بأن "محافظ البنك أحمد غالب، التقى في العاصمة المؤقتة عدن سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، برئاسة جابرييل مونويرا، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد".

وفي اللقاء "أطلع المحافظ السفراء الأوروبيين على آخر التطورات في المجالين المالي والاقتصادي باليمن، في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب توقف صادرات النفط والغاز وفقدان موارد كبيرة من الضرائب والجمارك، مع تزايد الالتزامات لمواجهة متطلبات المواطنين المعيشية والخدمية".

وتطرق غالب للإصلاحات التي ينفذها البنك المركزي بدعم من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، وما يواجهه البنك المركزي من صعوبات.

وأشاد غالب إلى أهمية الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لليمن في مجال الدعم الفني وبناء القدرات ومتابعته الدائمة للأوضاع، شاكرا السفراء على دعمهم ومساندتهم للبنك ليتمكن من ممارسة وظائفه للحفاظ على الاستقرار.

من جانبهم، أكد السفراء على استمرار دعمهم للبنك المركزي اليمني، بما يمكنه من القيام بوظائفه الحيوية لخدمة الاقتصاد والمواطنين بكل استقلالية ومهنية بعيدا عن أية تدخلات في شؤونه أو إرباك أعماله.