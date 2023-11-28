الكشف على 1463 حالة في قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب السويدات بمركز ومدينة القصاصين، وذلك على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

استقبلت القافلة 1463 حالة في جميع التخصصات بالمناطق الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية شملت الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء، وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية، والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 80 صنفًا دوائيًا، بجانب التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا والتسجيل الفوري وأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

فيما أوضحت الدكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة، أن القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فقط بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأضافت أنه تم استقبال 459 مواطن بعيادة الباطنة، و68 بالجراحة، و101 سيدة بعيادة النساء و62 سيدة بعيادة تنظيم الأسرة، و571 حالة بعيادة الأطفال.

كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 76 حالة، واستقبلت عيادة المسالك 56 حالة وعيادة الأسنان 70 حالة.