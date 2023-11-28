أرجأت لجنة الانتخابات في باكستان، اليوم الثلاثاء، جلسة الاستماع المتعلقة بشطب اسم عمران خان نيازي كرئيس لحزب حركة إنصاف الباكستانية من السجلات حتى الخامس من ديسمبر المقبل، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية".

وواصلت هيئة اللجنة المكونة من أربعة أعضاء، برئاسة كبير مفوضي الانتخابات، إسكندر سلطان راجا، جلسة الاستماع في القضية.

وطلب محامي إنصاف باكستان تأجيلا حتى الأسبوع المقبل لتقديم الرد نظرا لعدم تقديم نسخة من الالتماس.

صرح رئيس اللجنة أنه وفقا للسجلات تم تقديم نسخة للحزب.

وتم تأجيل جلسة الاستماع في القضية حتى يوم الأربعاء، لكن المحامي طلب تأجيلا آخر حتى الأسبوع المقبل، مشيرا إلى المشاركة في انتخابات داخل الحزب.

وطالب مقدم الالتماس، خالد محمود خان، بإقالة عمران خان من منصب رئيس الحزب، بعد معاقبته في قضية توشا خانا.