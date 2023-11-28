قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق والخبير العسكري، إن مصر موقفها واضح ومعلن برفض توطين أو تهجير مواطني غزة لسيناء ولا تنازل عن ملف القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن حروب الجيل الرابع والخامس هي حروب الشائعات واختراق الثقافات والثوابت وحروب تهاجم الشباب وفكرهم.



وأشاد فرج، بجهود الرئيس السيسي في دعم القوات البحرية حتى صارت تحتل المركز السادس عالميا، وأن الحرب القادمة في العالم هي حرب مياه وغاز طبيعي، ومصر لديها ثروة من الغاز الطبيعي تحميها قواتنا العسكرية.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت اليوم بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، بعنوان "ندوة الأمن القومي المصري التحديات والمخاطر"، بحضور الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، ونواب رئيس جامعة طنطا وآلاف الطلبة والطالبات.

وأضاف أننا حصلنا على 400 طائرة إف - 16 بعد حرب أكتوبر، وفور وصول السيسى للحكم، طلب قطع غيار للطائرات وتم الموافقة عليها من قبل ترامب، وأوصى المصانع أن تبيع لمصر قطع الغيار لمدة 15 سنة.

وأوضح أن مذكرات هيلارى كلينتون أكدت أنه فور ثورة 25 يناير، طالب أوباما برحيل مبارك ولكن بايدن طلب عدم إقصاء مبارك وكانت تلك بداية علاقة بايدن بالسيسى.

ونوه إلى أن أهم صفقة حصلت عليها مصر من أمريكا، طائرة c130، وطائرة شنوب التى تصل إلى أعالى النيل.

كما تطرق في حديثه عن السودان واصفاً الوضع بها بالسير في نفق مظلم لا يمكن تحديده، وكذا الموقف المصري مع الجانب الليبي ودعمها للشعب الليبي الشقيق، والدعوة إلى استقرار الأوضاع بليبيا، كما تناول علاقات مصر الجيدة مع الدول الأجنبية.

وأكد اللواء سمير فرج أن مصر قوية وقادرة على قرارها وتحمي نفسها وشعبها والقضية الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها، لكن أشار إلى قوة وصمود الشعب الفلسطيني الذي استطاع ببسالته وقوة المقاومة، إلى إنهاء أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

وثمن جهود الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية والتواصل مع جميع الجهود وإصراره على إدخال المساعدات والدفاع عن الحق وهو ما يؤكد عظمة هذا الرجل الوطني، مشيرا إلى أن حماس قضت على نتنياهو تماما وإن شاء الله في القريب العاجل ستنتهي أزمة غزة.