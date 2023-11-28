الوطنية للانتخابات: السلك الدبلوماسي يتولى إدارة العملية الانتخابية بـ137 سفارة وقنصلية بالخارج

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن قاعدة بيانات الناخبين المحدثة تتضمن إدراج الذين تخطوا أعمارهم الـ18 عاما قبل دعوة الناخبين للانتخاب، لافتا إلى إعفاء من يؤدون الخدمة العسكرية وأصحاب الأحكام الجنائية والحالات المتعلقة بإسقاط الجنسية من المشاركة.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إلى إدراج قاعدة البيانات ما يقارب 68 مليون مواطن، منوها إلى بدء الانتخابات داخل الجمهورية وخارجها منذ التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
ولفت إلى تولي أعضاء السلك الدبلوماسي الإشراف على إدارة العملية الانتخابية بالخارج طبقا لأحكام القانون، مشيرا إلى عقد الهيئة الوطنية للانتخابات دورات تنسيقية بالتعاون مع وزارة الخارجية لإحاطة رؤساء اللجان من السفراء بقواعد وضوابط العملية الانتخابية وكيفية فرز الأصوات.
وأشار إلى تولي أعضاء السلك الدبلوماسي إجراءات الفرز في حضور ممثلي المرشحين المتواجدين داخل مقرات اللجان، لافتا إلى إجراء عمليات التصويت عبر 137 سفارة وقنصلية بعدد 121 دولة بالخارج.
ونوه إلى بدء الصمت الانتخابي والمراد به الامتناع عن الدعاية الانتخابية للمرشحين قبل بدء العملية الانتخابية بـ 48 ساعة وذلك ابتدءا من الأربعاء المقبل قبل أولى أيام الانتخابات مطلع ديسمبر المقبل.