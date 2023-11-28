الوطنية للانتخابات: السلك الدبلوماسي يتولى إدارة العملية الانتخابية بـ137 سفارة وقنصلية بالخارج

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن قاعدة بيانات الناخبين المحدثة تتضمن ‏إدراج الذين تخطوا أعمارهم الـ18 عاما قبل دعوة الناخبين للانتخاب، لافتا إلى إعفاء من يؤدون الخدمة العسكرية ‏وأصحاب الأحكام الجنائية والحالات المتعلقة بإسقاط الجنسية من المشاركة.‏



وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى ‏البلد» مساء الإثنين، إلى إدراج قاعدة البيانات ما يقارب 68 مليون مواطن، منوها إلى بدء الانتخابات داخل الجمهورية ‏وخارجها منذ التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.‏



ولفت إلى تولي أعضاء السلك الدبلوماسي الإشراف على إدارة العملية الانتخابية بالخارج طبقا لأحكام القانون، مشيرا ‏إلى عقد الهيئة الوطنية للانتخابات دورات تنسيقية بالتعاون مع وزارة الخارجية لإحاطة رؤساء اللجان من السفراء ‏بقواعد وضوابط العملية الانتخابية وكيفية فرز الأصوات.‏



وأشار إلى تولي أعضاء السلك الدبلوماسي إجراءات الفرز في حضور ممثلي المرشحين المتواجدين داخل مقرات ‏اللجان، لافتا إلى إجراء عمليات التصويت عبر 137 سفارة وقنصلية بعدد 121 دولة بالخارج.‏



ونوه إلى بدء الصمت الانتخابي والمراد به الامتناع عن الدعاية الانتخابية للمرشحين قبل بدء العملية الانتخابية بـ 48 ‏ساعة وذلك ابتدءا من الأربعاء المقبل قبل أولى أيام الانتخابات مطلع ديسمبر المقبل.‏