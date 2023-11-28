 حازم إمام : حراسة مرمى المنتخب تؤرق فيتوريا لهذا السبب - بوابة الشروق
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حازم إمام : حراسة مرمى المنتخب تؤرق فيتوريا لهذا السبب

كريم صلاح
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 12:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 12:59 م

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب الوطني الأول أن البرتغالي روي فيتوريا أعرب عن قلقه بسبب ارتفاع معدل أعمار حراس المرمى.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية :" فيتوريا أكد ان ارتفاع معدل الأعمار لمركز حراسة المرمى يعتبر مشكلة كبيرة".

وأضاف :" لدينا 18 ناد في الدوري منهم 16 ناد حراسهم فوق ال30 وهذا مؤشر خطر".

وأوضح :" فيتوريا يسعى للنزول بمعدل الأعمار من أجل خطته المستقبلة مع منتخب مصر".

وأضاف :" قد يتم الاستعانة بلاعبين مزدوجي الجنسية وهو أمر وارد وبقوة في الفترة المقبلة".


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