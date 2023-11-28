قال القيادي في حركة حماس الفلسطينية، أسامة حمدان، إن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي ستتعاظم خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن "أقدام جيش الاحتلال لم تطأ 80% من أرض غزة ولن يحدث ذلك".

وأضاف حمدان خلال مؤتمر صحفي، أن "اعتراف الاحتلال بعدد جنوده القتلى والجرحى لا يكشف الحقيقة المروعة"، لافتا إلى أن "خسائر العدو ستتعاظم في الأيام المقبلة"، وفقا لما نقلته قناة الجزيرة الإخبارية.

واعتبر أن التهديد الإسرائيلي باستئناف الحرب "فارغ وللاستهلاك الداخلي"، مؤكدا أن "تسليم (كتائب) القسام للمحتجزين في مناطق متفرقة يكذب ادعاءات الاحتلال بالسيطرة".

وقال القيادي في حماس إن "الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، ولولا وجود أسرى لدينا لما أفرج عن أسرانا"، مؤكدا أن "تحرير الأسيرات والأطفال إنجاز وطني بامتياز ومقدمة على طريق الوفاء لأسرانا".