أبوظبي تطلق شركة الذكاء الاصطناعي الجديدة AI71

أطلق خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، شركة الذكاء الاصطناعي «AI71»، المتخصصة في مجال التحكم في البيانات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مستوى الخصوصية وأمن البيانات.

وتستند الشركة الجديدة، التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والمتخصصة في إدارة البيانات الحيوية، إلى نماذج الذكاء الاصطناعي «فالكون» التي طورها معهد الابتكار التكنولوجي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وذكر البيان أن إطلاق الشركة يأتي بعد نجاح معهد الابتكار التكنولوجي في تطوير النموذج اللغوي «فالكون»، بإصداراته «7 بي» و«40 بي» و«180 بي»، والذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأغراض دعم البحث والتطبيقات التجارية.

وستتولى «فينتشر ون»، ذراع المجلس المعنية بأنشطة التسويق التجاري، مسؤولية نقل الشركة الجديدة إلى السوق وإطلاق أعمالها في مجالات متعددة بدءا بالقطاعات الطبية والتعليمية والقانونية.

وستعمل الشركة الجديدة على إتاحة الوصول إلى قواعد بيانات ضخمة تشمل شرائح أوسع من المجتمع يمكن توظيفها في استخدامات متعددة في مختلف القطاعات الحيوية.

وبدوره، قال ولي عهد أبو ظبي، خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إن استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية سيكون له نتائج واعدة في خلق أسواقٍ جديدةٍ ذات قيمة اقتصادية عالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إضافة إلى دعم جهود تحقيق تنمية مستدامة شاملة على المدى البعيد.

وأشار إلى أن إطلاق شركة الذكاء الاصطناعي «AI71» يعكس رؤية إمارة أبوظبي في الاعتماد على "الابتكار والتكنولوجيا المتطورة لدفع عجلة التنمية" من خلال تعزيز البنية التحتية التقنية ودعم أنظمة البحث والتطوير، بهدف الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يقتصر فقط على الارتقاء بالأداء الحكومي ورفع كفاءة الإجراءات الإدارية، بل يمكن الاعتماد عليه على نطاق واسع في مجال البحث والتطوير في مختلف المجالات ذات الأولوية، مثل قطاع الرعاية الصحية والعلوم الفضائية والطاقة المتجددة والنقل وأنظمة المرور وغيرها من المجالات.

ومن جانبه، قال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: إن شركة (AI71) تستند إلى نماذج (فالكون) للذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم وتمكين المطورين من القطاعين العام والخاص في مختلف أنحاء العالم، من خلال منحهم الاستقلالية بالتحكّم في بياناتهم وتعزيز خصوصيتهم.

وأضاف أن ميزة الوصول إلى قواعد البيانات المركزية في دولة الإمارات تعد "جانبا محوريا في تعزيز استخدام وتوسيع نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا، وتحقيق رؤية ورسالة الشركة".

ونوّه البيان بأن شركة «AI71» تعمل مع 7 شركاء ضمن منظومة العمل، وهي: دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، التي تجمع أكثر من 30 جهة حكومية من خلال جهود التحول الرقمي، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، لدعم تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ومنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي Hub71 من أجل تسريع اعتماد الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما نبّه البيان إلى الشراكة مع شركة وورلد وايد تكنولوجي للمشاركة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة داخل الشركة، وشركة CNTXT المتخصصة في مجال التحول الرقمي لتقديم خدمات تصنيف البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وانضمت إلى المبادرة شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط لتغطية جانب حالات استخدام المستخدمين، إضافة إلى شركة AWS التي ستعنى بتوفير قدرات الطاقة الحاسوبية.