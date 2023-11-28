محافظ مطروح يستقبل مدير منطقة تليفونات المحافظة لبحث مهام القطاع

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أهمية التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الحاجة للتوسع في أعمال منطقة التليفونات؛ للوصول إلى أكثر المناطق احتياجا، خلال الفترة القادمة بما يحقق المستهدف ويحقق احتياجات أهالي مطروح.

يأتي ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع المهندس مايكل نجيب مدير منطقة تليفونات مطروح، بحضور العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح الجديد، مقدماً له التهنئة لتوليه مهام عمله الجديد.

وأضاف المحافظ، أهمية دور الاتصالات بالمحافظة مع اتساع مساحتها الجغرافية والعمل على تقديم مزيد من الخدمات لتغطية المناطق الأكثر كثافة، ويحقق ما يتطلبه من جدوى اقتصادية، وكذلك ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية، خاصة في مجال إعادة الشيىء لأصله.

بينما أوضح مدير منطقة تليفونات مطروح، أنه سيتم دراسة جميع الملفات لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح والمناطق الأكثر كثافة مع إدراك الحاجة الملحة للاتصالات في الوقت الحالي وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأشار إلى جهود وزارة الاتصالات في تطوير الخدمات بمطروح خلال الفترة الماضية، وإلى دور الاتصالات في مواكبة التطور التكنولوجي، وتوفير مزيد من الخدمات مع ما يقدمه قطاع الاتصالات من خدمات، خاصة مواكبة جهود الدولة في الارتقاء بمنظومة التعليم، وكذلك التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.