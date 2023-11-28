الاتحاد الأوروبي يجدد ترخيص استخدام مبيد الأعشاب المثير للجدل جليفوسات

جددت المفوضية الأوروبية موافقتها على استخدام مبيد الأعشاب الضارة المثير للجدل جليفوسات في الاتحاد الأوروبي.

وكتبت المفوضية اليوم الثلاثاء على موقع اكس للتواصل الاجتماعي "اليوم، تبنت المفوضية تنفيذ قانون التجديد لمدة 10 أعوام لمبيد جليفوسات".

وأضاف البيان "بناء على تقييم علمي صارم، هذا التجديد يخضع لشروط وقيود جديدة معينة".

وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت قبل نحو أسبوعين أن الاتحاد الأوروبي سمح باستخدام جليفوسات، لمدة 10 أعوام أخرى.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها ترغب في فرض قيود على كيفية استخدام المنتج، من أجل تقليل المخاطر الناتجة عنه والتي يتعرض لها البشر والحيوانات والبيئة.

ويتضمن ذلك اتخاذ إجراءات من أجل حماية الحيوانات والنباتات، التي ليست هي الهدف الفعلي من وراء استخدام الجليفوسات. كما يجب حظر استخدام الجليفوسات كمجفف قبل الحصاد، حيث يزيل الرطوبة وبالتالي يقتل ويمنع النمو.

ومن المقرر أن تنتهي فترة التصريح الحالي لاستخدام المبيد داخل الاتحاد الأوروبي، في 15 من ديسمبر المقبل.

وفي السابق، لم يكن هناك عدد كافٍ من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يتحدثون لصالح استخدام المبيد أو ضد الاستمرار في ذلك، داخل لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، تمكنت المفوضية الأوروبية من اتخاذ القرار بنفسها.

وهناك خلافات بشأن ما إذا كانت مادة "الجليفوسات" تسبب الإصابة بالسرطان. كما أن هناك أيضا مخاطر محتملة على البيئة. ولم يتوصل تحقيق موسع أجرته الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية مؤخرا، إلى وجود مخاطر غير مقبولة، ولكنه أشار إلى وجود فجوات في البيانات المتوفرة في العديد من القطاعات.

جدير بالذكر أن جليفوسات، وهو مكون نشط شائع الاستخدام في مبيدات الأعشاب، يعد مثيرا للجدل بسبب تأثيره المحتمل على التنوع البيولوجي. ويقول المنتج الرئيسي للجليفوسات، شركة "باير"، أنه لا يسبب ضررا.