 رئيس الاستخبارات الألمانية يحذر من تدخل روسي في انتخابات البوندستاج المقبلة - بوابة الشروق
الخميس 28 نوفمبر 2024 5:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

رئيس الاستخبارات الألمانية يحذر من تدخل روسي في انتخابات البوندستاج المقبلة


نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 5:26 ص | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 5:26 ص

توقعت وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية أن تحاول روسيا التأثير على الانتخابات البرلمانية أو انتخابات البوندستاج في ألمانيا في فبراير/شباط، وفقا لما ذكره رئيس الوكالة الأربعاء.


وقال برونو كال، في حدث نظمته الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية في برلين، إن عملية الانتخابات في البلاد ليست عرضة بشدة للتأثير الخارجي، لكنه أشار إلى أنه تم بالفعل ملاحظة "مشاركة من روسيا في عملية تشكيل الرأي السياسي" خلال الانتخابات المحلية هذا العام.

وأوضح أن القضايا في ألمانيا مثل فيروس كورونا أو تغير المناخ يتم تحليلها عن كثب في الكرملين، وأن النزاعات الاجتماعية حول هذه المواضيع يتم تأجيجها.

وأضاف كال أن هذا الحديث يُكرر "ببغائيا بسذاجة" في الأطياف السياسية اليمينية المتطرفة واليسارية المتطرفة.

وقال: "بالطبع، لهذا تأثير على الانتخابات ونتائجها".

وحذر كال من زيادة الهجمات الهجينة من قبل روسيا على ألمانيا وحلف الناتو، مشيرا إلى أن استعداد موسكو لتصعيد مثل هذه الهجمات وصل إلى مستوى غير مسبوق، مرجحا تفاقم الوضع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك