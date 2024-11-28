رئيس الاستخبارات الألمانية يحذر من تدخل روسي في انتخابات البوندستاج المقبلة

توقعت وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية أن تحاول روسيا التأثير على الانتخابات البرلمانية أو انتخابات البوندستاج في ألمانيا في فبراير/شباط، وفقا لما ذكره رئيس الوكالة الأربعاء.



وقال برونو كال، في حدث نظمته الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية في برلين، إن عملية الانتخابات في البلاد ليست عرضة بشدة للتأثير الخارجي، لكنه أشار إلى أنه تم بالفعل ملاحظة "مشاركة من روسيا في عملية تشكيل الرأي السياسي" خلال الانتخابات المحلية هذا العام.

وأوضح أن القضايا في ألمانيا مثل فيروس كورونا أو تغير المناخ يتم تحليلها عن كثب في الكرملين، وأن النزاعات الاجتماعية حول هذه المواضيع يتم تأجيجها.

وأضاف كال أن هذا الحديث يُكرر "ببغائيا بسذاجة" في الأطياف السياسية اليمينية المتطرفة واليسارية المتطرفة.

وقال: "بالطبع، لهذا تأثير على الانتخابات ونتائجها".

وحذر كال من زيادة الهجمات الهجينة من قبل روسيا على ألمانيا وحلف الناتو، مشيرا إلى أن استعداد موسكو لتصعيد مثل هذه الهجمات وصل إلى مستوى غير مسبوق، مرجحا تفاقم الوضع.