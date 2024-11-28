وفد الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة يدعو لحماية المنشآت الدينية في غزة

واصل وفد الجامعة العربية برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الاميغن العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والإتصال مشاركته في أعمال الدورة العاشرة لمنتدى تحالف الأمم المتحدة لحوار الحضارات المنعقدة حالياً بمدينة كاسكايس البرتغالية.

وفي هذا الإطار ، قدم السفير ماجد عبد الفتاح عبد العزيز المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة عضو الوفد المذكور ورقة هامة في المحور المتعلق بحماية المنشآت الدينية تناول فيها الخطورة البالغة لاستهداف دور العبادة في النزاعات المسلحة مشيراً إلى الدمار المهول الذي شمل مساجد و كنائس قطاع غزة والمعاملة القاسية لسلطات الإحتلال الإسرائيلي مع المصلين، ولا سيما جراء الإقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى والحرم الإبراهيمي.

ودعا إلى إتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على هذه المنشآت وضمان حرمتها.

وأكد أنه يمكن تعزيز حماية المنشآت الدينية بتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية كما هو الشأن مع جامعة الدول العربية التي وقعت في سبتمبر الماضي على مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تهدف لدعم المشاركة بفاعلية حماية المواقع الدينية، مشددا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2686 لسنة 2023 الذي تم اعتماده تحت رئاسة الإمارات.