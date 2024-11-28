 الجيش اللبناني يباشر فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني يباشر فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 1:27 م | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 1:27 م

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن وحداته العسكرية باشرت بتنفيذ مهماتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في تغريدة على حسابها بمنصة إكس اليوم: "في موازاة تعزيز انتشار الجيش في قطاع جنوب الليطاني بعد البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، باشرت الوحدات العسكرية تنفيذ مهماتها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بما في ذلك الحواجز الظرفية، وعمليات فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة".

وأضافت أن هذه المهمات تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش؛ بهدف مواكبة حركة النازحين، ومساعدتهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

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