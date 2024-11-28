محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع إنشاء مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى أبوقير العام

افتتح أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، مشروعين بنطاق حي المنتزه ثان، إذ ضما مشروع إنشاء مبنى الطوارئ الجديد بمستشفى أبوقير العام، ومشروع إنشاء مبنى جديد وتأهيل مدرسة "الشهيد محمد رمضان"، والتي يتم تنفيذهما في إطار "مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية"، والممول من الاتحاد الأوروبي، والحكومة الألمانية بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، ووزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وقال "خالد"، في تصريحات صحفية اليوم، إن افتتاحات اليوم جاءت نتيجة التعاون المثمر بين الحكومتين المصرية والألمانية والاتحاد الأوروبي، بعقد اتفاق تعاون عام 2019 لمشروع بناء القدرات، من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن مشروع مستشفى أبوقير العام: "يضم 9 عيادات، و16 سريرًا، و2 سرير عناية طوارئ وحالات حرجة"، بالإضافة إلى تعزيز العمليات التشغيلية للعيادات الخارجية، وكذلك تنمية قدرات العاملين في المستشفى، فضلًا عن تطوير وحدة أبوقير 2، وأبو قير 3 الصحية بما يخدم الأهالي بمنطقة أبوقير.



وأضاف أن مشروع المبنى الجديد بمدرسة الشهيد محمد رمضان؛ يضم 6 فصول تستوعب 270 طالبًا، بالإضافة إلى معملين حاسب آلي ومعملين للأنشطة.

كما تم صيانة ورفع كفاءة المبنى الرئيسي للمدرسة، والذي يضم 36 فصل، بما يتيح للطلاب بيئة تعليمية داعمة ومحفزة.

وأكد محافظ الإسكندرية: "ثمار تعاوننا مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لم يقتصر فقط على تطوير البنية التحتية بل امتدت لتشمل تحسين الخدمات العامة بمنطقة أبوقير، مشيرًا إلى أن المشروع ساهم فى تعزيز قدرات إدارة الرقابة، والرصد البيئي لتحسين تقديم خدمة جمع المخلفات.

وأكمل أن تعزيز التحول الرقمي بمدرسة أحمد مجدي أبو زيد من خلال إنشاء معمل كمبيوتر، وتدريب المعلمين والإداريين على استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتدريب جمعيات أهلية بمنطقة أبوقير على دعم التحول الرقمي في التعليم.

كما تم تجهيز مركز بناء قدرات الميسرين لدعم الأطفال ذوي صعوبات التعلم، ومشاكل التخاطب لدمج طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية ذوي صعوبات التعلم، ومشاكل التخاطب في النظام التعليمي الرسمي.

فيما خدم المشروع سكان منطقة أبوقير، فيما يتعلق بالتوظيف وتنمية المهارات وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تدريب 1111 متدرب على المهارات المختلفة، كأعمال البناء والخياطة واللحام، والصحة والسلامة العامة والكهرباء، بمشاركة مركز التوظيف ومؤسسة كاريتاس، فضلًا عن تعيين 144 متدربًا، بما يتيح لهم حياة كريمة ودخل مستدام.

وشهد الافتتاحات، توماس فيندبو، ممثلا عن الاتحاد الأوروبي، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتورة المهندسة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وإفوا دادز أرثر، مدير مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية، واللواء خالد، جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.