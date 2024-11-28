 البرلمان الأوروبي: نشر قوات من كوريا الشمالية مرحلة جديدة في حرب أوكرانيا - بوابة الشروق
الخميس 28 نوفمبر 2024 6:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

البرلمان الأوروبي: نشر قوات من كوريا الشمالية مرحلة جديدة في حرب أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 6:13 م | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 6:13 م

أدان البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، نشر قوات من كوريا الشمالية للمشاركة في حرب روسيا وأوكرانيا، وانتقد الصين لمساعدتها لموسكو.

وتبنى النواب قرارا يدين استخدام روسيا لقوات من كوريا الشمالية واختبارها لصاروخ باليستي جديد على أوكرانيا، ودفعوا بأن "خطوات التصعيد الأخيرة تمثل مرحلة جديدة في الحرب وخطرا جديدا على أمن أوروبا".

وأفاد القرار بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن "تعزز دعمها العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك عن طريق توفير الطائرات المقاتلة"، والصواريخ طويلة المدى بما في ذلك صواريخ تاوروس ومدافع.

واتفق البرلمان على أن الدول التي تساعد موسكو في الحرب يجب أن تواجه المزيد من العقوبات أيضا، مسلطة الضوء على الصين وبيلاروس وإيران.

وجاء في القرار أن بكين خاصة لا بد أن "تنهي جميع مساعدتها بجميع المواد العسكرية أو مزدوجة الاستخدام التي تمنحها لروسيا"، وأضاف أن "رفض تغيير المسار يخاطر بالتأثير بشكل كبير على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك