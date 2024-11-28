محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من 542 نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن الانتهاء من 542 نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء بمركز كفر الشيخ، تحت إشراف احمد عيسى، وذلك ضمن جهود المحافظة لتقنين أوضاع مخالفات البناء في مختلف مراكز المحافظة طبقًا للاشتراطات القانونية للتصالح.

قال محافظ كفر الشيخ، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاعهم وتسريع عملية التصالح، مشيرًا أن المحافظة مستمرة في متابعة كل طلبات التصالح.

وأكد المحافظ، أهمية تيسير الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات لهم، مشيرا إلى ضرورة تدريب الكوادر البشرية المختصة بملف التصالح لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.

وكلف المحافظ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كل التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح فى بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح المحافظ، أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر "أبلكيشن" جديد على التليفون المحمول.