متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية: إخضاع مسئول عسكري بارز للتحقيق

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أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الخميس تعليق عمل مسؤول عسكري بارز أثناء خضوعه للتحقيق.

والمسؤول هو مياو هوا، مدير إدارة العمل السياسي في اللجنة العسكرية المركزية ذات النفوذ التي تشرف على جيش التحرير الشعبي الصيني.

وقال وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع إن مياو يخضع للتحقيق على خلفية ارتكابه " انتهاكات صارخة للانضباط".

ويعد مياو أحد الأعضاء الخمسة باللجنة التي تشرف على أكبر جيش في العالم، بجانب الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي يترأس اللجنة.

وجاءت أنباء خضوع مياو للتحقيق بعدما أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن وزير الدفاع دونج جون يخضع للتحقيق، وأنه تم وقفه عن عمله.

وقال المتحدث إن وزير الدفاع لا يخضع للتحقيق، ووصف التقرير بأنه "ملفق تماما".