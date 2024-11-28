اختتمت فعاليات مؤتمر قسم هندسة القوى الميكانيكية الدولي الأول، تحت عنوان "استدامة وترشيد الطاقة"، المنعقد بمدينة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وحضر الدكتور محمد حسين، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، والدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد نصر، عميد كلية الهندسة ورئيس المؤتمر، والدكتور ياسر السمدوني، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، ومقرري المؤتمر الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور محمد عبد الجيد، رئيس قسم هندسة القوى الميكانيكية، والدكتور السعيد خليل مقرر اللجنة العلمية للمؤتمر، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، ولفيف من الباحثين من الجامعات المصرية والعالمية.

وحرص القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، على توجيه الشكر للدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد نصر، عميد كلية الهندسة، على الجهد المبذول على تطوير منظومات البحث العلمي في الجامعة والكلية.

وأعرب عن فخره بتنظيم المؤتمر الدولي السابع لكلية الهندسة، مشيداً بمخرجات المؤتمر البحثية القابلة للتطبيق التي تلبي الاحتياجات التنموية المستقبلية، وتسهم في إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة المتعلقة بـ"استدامة وترشيد الطاقة"، بما يحقق خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه ثمن الدكتور أحمد نصر، جهود اللجنة المنظمة واللجان العملية القائمة على تنظيم المؤتمر، موجهًا الشكر للدكتور محمد حسين، والدكتور حاتم أمين، لرعايتهم للمؤتمر وحرصهم على حضور جميع فاعلياته، وتذليل جميع العقبات التي ساهمت في نجاح المؤتمر وخروجه بهذا الشكل اللائق، مشيراً إلى أن النسخة الثانية من المؤتمر ستعقد في 2026.

وأعلن الدكتور ياسر السمدوني، توصيات المؤتمر التي جاءت في عدة محاور تخدم الأهداف التنموية للدولة، فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والمكانية والبشرية التي تخدم أقاليم مصر المختلفة، مع التركيز على محاور الزراعة والطاقة والمياه التي تمثل المحاور التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، لتحالف جامعات إقليم الدلتا تحقيقا لرؤية مصر 2030.

كما شملت التوصيات اقتراح تطوير منظومات أساليب التعليم والتعلم والبحث العلمي، وتعديل المحتوى الدراسي لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

وشهدت فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر، إهداء درع المؤتمر لضيوف المؤتمر، وقيادات الجامعة، وأعضاء اللجان العلمية والتنظيمية وتكريم الشركات الراعية.

يذكر أن المؤتمر عقد على مدار 3 أيام في 6 جلسات رئيسية، وتمت مناقشة 48 بحثا علميا، وعدد من المحاضرات للخبراء والمتخصصين في مجالات الهندسة الميكانيكية، بمشاركة عدد من الباحثين من جامعات المصرية مثل جامعة طنطا، وكفرالشيخ وبنها والإسكندرية، وأسيوط والقاهرة والمصرية اليابانية، والزقازيق والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالإسكندرية، كما يشارك أساتذة من السعودية والإمارات والعراق، والمغرب ولبنان واليابان وانجلترا.