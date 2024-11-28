قائد الحرس الثوري الإيراني في رسالة لحزب الله: وقف إطلاق النار فشل استراتيجي لإسرائيل

بعث قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي رسالة إلى الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم أكد فيها أن "وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية يشكل فشلا استراتيجيا لإسرائيل".

وقال سلامي في رسالته- التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "إن وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية يشكل فشلا استراتيجيا ومهينا للكيان الصهيوني، ولم يقترب حتى من تحقيق أي من أهدافه في الحرب ضد حزب الله".

واعتبر سلامي في رسالته أن حزب الله انتصر وفرض وقف إطلاق النار على اسرائيل، حيث يمكن أن يشكل وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية بداية لوقف لإطلاق النار ونهاية الحرب على غزة.

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني : "قبول الهدنة تحت نيران حزب الله أكد لداعمي الاحتلال أنه إلى زوال، ولن ندخر جهدا في مواصلة دعمنا للمقاومة الفلسطينية واللبنانية".