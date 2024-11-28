نظم مركز إعلام المحلة الكبرى، بالتعاون مع المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى ندوة توعوية تحت عنوان" تعزيز الجهود لمناهضة العنف ضد المرأة ".

وحاضر في الندوة الدكتور محمد عبد الفتاح عطوى، أستاذ متفرغ بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة جنوب الوادي، والدكتور حمزة خليل أستاذ الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، والإعلامية أميرة التطاوي، المذيعة بقناة الدلتا والقائم بأعمال رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية.

وأشاد الدكتور هشام محمد البطش عميد المعهد، ببداية التعاون بين المركز والمعهد لرفع الوعي لدى الطلبة بالمعهد في مختلف المجالات التي يقوم بها المركز.

وأضاف الدكتور محمد العطوي، أن الإسلام رفع من شأن المرأة بصفة عامة وأن الرسول صل الله عليه وسلم، مؤكدًا أن النساء شقائق الرجال أي يماثلن الرجال في القدر والمكانة، ولذلك يجب أن يتعاملا بالعقل والحكمة بينهما، مشددًا على أنه على الرجل أن يعي جيدا معنى القوامة والتي هي تكليف وليست تشريف، فله حقوق وعليه واجبات وليعلم أن المرأة هي وصية رسول الله صل الله عليه وسلم للرجال في حسن المعاملة.

فيما أوضح الدكتور حمزة خليل، أن العنف ليس بالضرورة أن يكون جسديا أو بين الرجل والمرأة فقط بل في كثير من الأحيان يكون من المرأة ضد المرأة مثل علاقة أم الزوج بالزوجة أو الطالبات فيما بينهن، كما أن التكنولوجيا الحديثة أدت إلى تطور مفهوم العنف، فأصبح هناك نشر خطاب الكراهية والتنمر وكذلك سرقة المعلومات والتهديد المعنوي للنساء بتزييف الصور وابتزازهم.

وأوضح أن الدولة بها مؤسسات لمكافحة هذه الجرائم ولكن على الفتاة ألا ترضخ أو تخشى من هذا الابتزاز وتتقدم بشكاوى للحصول على حقها وعقاب هذا المبتز.

وفي سياق متصل أوضحت الإعلانية أميرة التطاوي دور المجلس القومي للمرأة الذي يرتكز على ثلاث محاور مهمة وهي: "التوعية بكل القضايا التي تهم المرأة، وكذلك العمل على تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا ورفع الظلم عنها، ومساعدة الحالات الخاصة وهناك عدد من حملات التوعية يقوم بها المجلس منها حملات طرق الأبواب، وكذلك تشجيع المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة.