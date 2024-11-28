 الاحتفال بمرور 20 سنة على مدرسة الكرمة بحضور البابا تواضروس الثاني - بوابة الشروق
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الاحتفال بمرور 20 سنة على مدرسة الكرمة بحضور البابا تواضروس الثاني

محمد فتحي
نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 5:13 م | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 5:13 م

شهد البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، احتفالية مرور 20 سنة على تأسيس مدرسة الكرمة للغات التابعة لإيبارشية المعادي.

واستقبل نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وقيادات المدرسة البابا لدى وصوله، حيث عزف السلام الجمهوري وألقى نيافة الأنبا دانيال كلمة وألقى القس بطرس سامي رئيس مجلس إدارة المدرسة كلمة أخرى وقدم طلبة المدرسة نشيد ترحيب ثم تحدث البابا إلى أبنائه الطلبة، وكرم بعدها عدد من قيادات التعليم.

وتفقد البابا، القسم الدولي بالمدرسة وقدمت مجموعة من الكلمات وفيلم تسجيلي عن المدرسة، وثم كرم الطلبة المتفوقين.

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